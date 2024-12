Jovem de 26 anos morreu após ser esfaqueda na Praça Tiradentes, no Centro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Jovem de 26 anos morreu após ser esfaqueda na Praça Tiradentes, no CentroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 13:50 | Atualizado 15/12/2024 16:15

Rio - Eduarda Ferreira Soares, de 26 anos, morreu, na madrugada deste domingo (15), depois de ser esfaqueada na Praça Tiradentes, Centro do Rio. A família suspeita que o assassino seja o ex-marido da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da região foi acionada às 00h20 para o caso. No local, encontraram Eduarda com ferimentos graves e a levaram ao Hospital Municipal Souza Aguiar. No entanto, ela já chegou na unidade sem vida.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Centro. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para identificar e localizar o autor do crime.

A motivação ainda é desconhecida.