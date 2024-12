A inauguração da Casa Incluir será na quarta-feira - Divulgação

Publicado 16/12/2024 00:00

O Instituto Rede Incluir, organização social sem fins lucrativos reconhecida como entidade de utilidade pública pela Lei Municipal nº 8.625, vai inaugurar a Casa Rede Incluir. Localizado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o espaço será um marco de transformação social e inclusão. A inauguração acontecerá na quarta-feira (18), às 10h, na Rua Aracaju, 19.

Fundado em 1º de novembro de 2019, o Instituto Rede Incluir trabalha com cinco eixos sociais: Pessoas com Deficiência, Jovens, Mulheres, Pessoas com mais de 50 anos e a Comunidade LGBTQIA+. A organização já alcançou importantes conquistas, como o reconhecimento do Circuito Dia D como a maior feira de empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no Brasil. Desde 2016, essa iniciativa já inseriu mais de 20 mil pessoas no mercado de trabalho por meio da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91) e faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro (Lei Municipal nº 8.606).

Outra inovação do Instituto é o portal DIVAGA (Diversidade, Inclusão e Vagas), criado para conectar candidatos e empresas, promovendo a contratação de profissionais diversos e fortalecendo a equidade no mercado de trabalho. Essas ações estão alinhadas com cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso do Instituto com a educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, redução das desigualdades e justiça social.



Um espaço transformador



Com a Casa Rede Incluir, o Instituto dá um passo à frente no fortalecimento de suas ações afirmativas. O espaço físico oferecerá gratuitamente uma sala sensorial de empregabilidade dedicada ao desenvolvimento profissional de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Encontros para troca de experiências e fortalecimento da diversidade. Cursos de qualificação profissional e capacitação em áreas estratégicas para o mercado.

Além do suporte para empreendedorismo para quem deseja iniciar ou aprimorar um negócio, treinamento e desenvolvimento com foco no aprimoramento contínuo de competências, oficinas de habilidades práticas para desenvolvimento técnico e espaço Cultural para promoção de diversidade e inclusão por meio de eventos e debates.

"A Casa Rede Incluir será um lugar onde a inclusão acontece de forma concreta e transformadora. Nossa missão é oferecer oportunidades reais que impactem positivamente a sociedade", destaca Antoniel Bastos, presidente do Instituto Rede Incluir.



Parcerias que fazem a diferença



Todas essas iniciativas só se tornam realidade graças às parcerias estratégicas com empresas, chamadas de "Idealizadores Sociais", e ao apoio do Ministério Público do Trabalho, que destina recursos para projetos específicos e amplia o alcance das ações do Instituto.



DIVAGA: Tecnologia e Humanidade no Centro da Inclusão



Com o lema Onde a Diversidade Encontra Seu Lugar, o DIVAGA é mais do que um aplicativo: é uma porta aberta para a empregabilidade e a inclusão. Desenvolvido pela Rede Incluir, o aplicativo conecta candidatos com deficiência a empresas que valorizam a diversidade, realizando uma avaliação humanizada e pessoal, sem depender de inteligência artificial para o processo de triagem. No primeiro eixo, o aplicativo foca exclusivamente nas pessoas com deficiência, e seu acesso está disponível gratuitamente pelo portal www.divaga.com.br. Em breve, ele também poderá ser baixado no Google Play e Apple Store, tornando-o acessível a mais usuários e empresas."C om o DIVAGA, criamos uma ponte entre talento e oportunidade, onde cada candidato é tratado com a singularidade que merece", afirma Antoniel.



Cartilha: Inclusão de Pessoas com TEA no Trabalho



A cartilha Como Incluir Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Trabalho também chega para apoiar gestores, líderes e colaboradores na transformação do ambiente corporativo. Gratuita e disponível no site da Rede Incluir, a cartilha está homologada ao ODS 8 da ONU, promovendo o trabalho decente e o crescimento econômico inclusivo. Ela oferece orientações práticas e diretas para adaptar o ambiente e as relações no trabalho, beneficiando tanto os colaboradores quanto os trabalhadores.



Caminho para um futuro inclusivo



O cenário de inclusão no Brasil ainda enfrenta barreiras: mais de 60% das empresas não possuem políticas ativas para PcDs, enquanto apenas 12% dos líderes afirmam entender plenamente as necessidades dos colaboradores com TEA. Frente a essa realidade, a Rede Incluir se coloca como uma força motriz para a mudança e convida empresas e profissionais a adotarem políticas mais inclusivas.



Para empresas e profissionais que desejam integrar essa transformação as ferramentas já estão disponíveis:

Acesse o aplicativo DIVAGA em www .divaga.com.br

Baixe a cartilha gratuita pelo site oficial da Rede Incluir: https://redeincluir.com.br/baixe-agora-a-cartilha-como-incluir-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista-tea-no-trabalho