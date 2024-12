Damião Carlos Ramos foi preso durante uma abordagem da PRF, em ação conjunta com a Civil - Divulgação

Rio - O homem acusado de matar a ex-companheira esfaqueada na Praça Tiradentes , Centro do Rio, foi preso na madrugada desta segunda-feira (16) em Minas Gerais.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Damião Carlos foi parado durante uma fiscalização no km 588 da BR-116, em Manhuaçu, após policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionarem os agentes.Eduarda Ferreira Soares, de 26 anos, tinha medida protetiva contra o autor que, segundo a mãe da vítima, perseguia e ameaçava a jovem de morte.O foragido foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Manhuaçu.

Relembre o caso



Segundo as investigações da DHC, a vítima estava sentada em um banco da praça, conversando com amigos, quando Damião chegou ao local com uma faca. Ao avistá-lo, Eduardo tentou fugir para o prédio onde morava, mas escorregou e foi esfaqueada.



Após cometer o crime, Damião usou o carro da ex-companheira para fugir do local. A equipe de investigação acionou a PRF, que iniciou o monitoramento do veículo em possíveis deslocamentos por rodovias federais.



Ficha criminal anterior



Damião Carlos possui um extenso histórico de antecedentes criminais. Nos últimos

meses, motivado pela insatisfação com o término do relacionamento com a vítima, ele a

perseguiu, ameaçou e agrediu de forma recorrente.



Investigações indicam que o preso, já monitorado pela Polícia Civil, atuava como um importante receptador de telefones roubados, que eram vendidos no camelódromo da Uruguaiana, no Centro.