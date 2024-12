O incidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (16) - Divulgação

Publicado 16/12/2024 19:41

Rio - Uma parte do teto do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, caiu após uma ventania no fim da tarde desta segunda-feira (16). A queda assustou os pacientes que estavam na enfermaria no momento do incidente, causando pânico. Ninguém ficou ferico.

Em imagens que circulam na internet, é possível ver os pedaços do teto que caíram sobre as macas e até sobre os medicamentos que estavam em cima das mesas de apoio. Havia pedaços de gesso e material de construção espalhados pelo chão, e algumas partes do teto ainda estavam penduradas. Segundo os pacientes que estavam no local, o incidente ocorreu após a forte ventania que atingiu a capital.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido às fortes chuvas nas últimas horas no bairro de Realengo, a unidade sofreu danos estruturais em alguns ambientes. Os pacientes já foram realocados para outras enfermarias. A equipe de manutenção foi acionada, e os reparos já estão sendo realizados