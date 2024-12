Rosângela Nascimento morreu em março de 2023 dentro do seu apartamento no Cachambi - Arquivo Pessoal

Publicado 16/12/2024 18:01 | Atualizado 16/12/2024 19:37

Rio - A Justiça do Rio realiza nesta segunda-feira (16) a audiência de instrução e julgamento de Elton Hilton Herculano de Lima, de 33 anos, acusado pelo feminicídio da capitã médica do Exército Rosângela da Silva Santos Nascimento, de 41. A sessão que julga o caso, que aconteceu em março de 2023, acontece no Tribunal do Júri, na 4ª Vara Criminal, no Centro, e é presidida pela juíza Lucia Mothé Glioche. Em segredo de justiça, a audiência de instrução não foi aberta para a imprensa.

O réu pelo crime e ex-namorado da vítima, Elton, foi preso no último dia 13 de setembro, após o inquérito policial apontá-lo como responsável pela morte da militar. A partir da conclusão da investigação da Polícia Civil, um ano e meio após o crime, a Justiça emitiu um mandado de prisão contra Elton. Ele ficou foragido por nove dias.

Segundo relatos da família da Rosângela, ela e o acusado estavam há quatro anos, mas viviam meses de conflitos e idas e vindas antes do crime acontecer. Inicialmente, Elton alegou que Rosângela havia tentado suicídio. O caso aconteceu no Cachambi, Zona Norte do Rio.

A versão foi contrária ao apresentado pelo laudo da perícia do Instituto Médico Legal que encontrou marcas roxas no pescoço e tórax de Rosângela, além da presença de duas substâncias no seu organismo: benzodiazepínico e opióide. As duas juntas causaram a hipoventilação da militar.

Os investigadores também encontraram imagens das câmeras de segurança do apartamento onde a vítima e o réu viviam. Nos registros, Elton aparece subindo para o apartamento da militar e cerca de 20 minutos depois descendo. O estudante universitário de direito também aparece retornando para o imóvel, agora já acompanhado de um paramédico. É ele quem liga para o Samu.

A equipe de socorristas chega a tentar socorrer Rosângela, mas ela morre ainda no local. Pouco tempo após a remoção do corpo, as câmeras flagram mais uma movimentação de Elton. O então ex-namorado chega no imóvel acompanhado de uma mulher.



De acordo com o inquérito, Elton teria forjado a morte de Rosângela para se apropriar dos bens da militar. Algumas das ações do estudante após a morte da vítima, como a ida ao cartório para registrar a união estável unilateral pós morte e a requisição de pensão no Exército, levantaram as suspeitas para a família de Rosângela.

A reportagem de o O DIA tentou contato com a defesa do réu, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para eventuais manifestações.