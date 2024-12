Familiares e amigos de Rodrigo Assis Júnior, de 24 anos, se despediram no Cemitério do Catumbi - Armando Paiva

Rio - Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos, morto em um ataque a tiros a um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , foi enterrado, na tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte. O jovem estava em uma confraternização com amigos quando houve o ataque dos criminosos.

Durante o velório, Kelly Priscila, companheira da vítima, ficou debruçada em cima do caixão. Ela precisou ser amparada por amigos e familiares no momento do cortejo.

O ataque aconteceu no bar Point do Churrasco, localizado no bairro Prado Verdes, na noite do último sábado (14). Rodrigo estava com amigos realizando uma confraternização de fim de ano, que incluía uma troca de presentes de amigo oculto , quando criminosos passaram atirando na direção do grupo. Além dele, outros dois homens morreram e dois ficaram feridos.

Segundo testemunhas, o grupo de amigos foi confundindo com milicianos que estavam no estabelecimento minutos antes do atentado. Informações preliminares apontam que os autores do ataque seriam traficantes envolvidos em uma disputa territorial com a milícia da região.

Além de Rodrigo, também morreram o fuzileiro naval Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, conhecido como Lico, e o montador dos Estúdios Globo Jhonata Lima Almeida, de 30. O militar será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste, às 15h30, desta terça-feira (17). O velório começa às 13h. Já o sepultamento do montador acontece às 12h30, no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, também na Zona Oeste, no mesmo dia.

Na ação criminosa, outros dois homens foram baleados. Victor Silva, de 24 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde permanece internado com quadro estável. Rodrigo Andrade Vieira da Silva, de 35 anos, também foi atingido, mas já recebeu alta do Hospital Geral de Nova Iguaçu após passar por exames e reavaliação médica.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os autores e apurar a motivação do crime.