Grupo foi morto em ataque a bar na noite deste sábado (14) - Reprodução

Publicado 15/12/2024 09:21 | Atualizado 15/12/2024 12:31

Rio - Três homens foram mortos, na noite deste sábado (14), em um ataque a tiros no bar Point do Churrasco, localizado no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, as vítimas foram confundidas com um grupo de milicianos que estava no estabelecimento minutos antes do atentado. Outros dois rapazes também foram baleados na ação.



Relatos indicam que criminosos armados passaram atirando em direção ao bar. De acordo com informações preliminares, os autores do ataque seriam traficantes envolvidos em uma disputa territorial com milicianos na região.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h30. Entre os mortos estão Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos.

Já Victor Silva, 24, foi socorrido e levado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, onde está internado com quadro estável. Uma quinta pessoa baleada, identificada como Rodrigo Andrade Vieira da Silva, de 35 anos, foi atendida na emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a prefeitura, o rapaz passou por exames e, após reavaliação médica, recebeu alta neste domingo (15).

Inicialmente, a informação era de que quatro pessoas haviam morrido no ataque. No entanto, a Polícia Civil disse que três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.