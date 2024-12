Amigos faziam confraternização de fim de ano quando foram vítimas do ataque - Reprodução

Publicado 16/12/2024 08:24 | Atualizado 16/12/2024 08:31

Os três homens que morreram em um ataque a um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estavam participando de uma confraternização de fim de ano, que incluía um amigo oculto. Segundo testemunhas, as vítimas foram confundidas com um grupo de milicianos que estava no estabelecimento antes do atentado. Entre os mortos estão o fuzileiro naval Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, conhecido como Lico, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, montador dos Estúdios Globo, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos.

Amigos e familiares lamentaram profundamente as perdas. Michele Melo, administradora e mulher de Leanderson, falou sobre a morte do companheiro. "Além da revolta pela forma que tudo aconteceu, não tem como se conformar, aceitar essa situação. Ele era uma pessoa que fazia questão de ajudar todo mundo. E sem contar que era uma pessoa cheia de planos. Ele estava feliz da vida nos últimos dias. As duas últimas semanas nós vivemos intensamente e eu nem sabia que era uma despedida. A gente estava vivendo a melhor fase no nosso relacionamento, tantos planos, tantas viagens, tantas coisas que nós programamos para o ano que vem e agora tudo se perdeu”, desabafou ao DIA.

Beatriz Pedroza, mulher de Jhonata, se manifestou nas redes sociais, declarando: "Meu Deus, como eu te amo. Vou te amar para sempre". O rapaz deixa três filhos pequenos. "Sempre vou te levar no meu coração", comentou um amigo de Jhonata.

O Point do Churrasco, estabelecimento onde o grupo estava reunido, também lamentou profundamente o ocorrido. Em nota, destacou: "Vidas inocentes que perderam suas vidas para a violência". Em vídeos publicados nas redes sociais, os amigos aparecem rindo e felizes, num momento de descontração, enquanto realizavam a troca de presentes.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. O enterro de Leanderson será no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, enquanto o de Jhonata acontecerá no Cemitério de Sulacap. Rodrigo será enterrado no Cemitério do Catumbi, às 16h30. Os horários dos outros ainda não foram confirmados.

Na ação criminosa, outros dois homens foram baleados. Victor Silva, de 24 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, onde permanece internado com quadro estável. Rodrigo Andrade Vieira da Silva, de 35 anos, também foi atingido, mas já recebeu alta do Hospital Geral de Nova Iguaçu após passar por exames e reavaliação médica.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os autores e apurar a motivação do crime.