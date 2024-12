Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em uma área de mata em Queimados - Reprodução

Publicado 15/12/2024 10:39 | Atualizado 15/12/2024 12:32

Rômulo da Rocha Brito, acusado de matar a adolescente Raquel Portugal Silva, de 16 anos, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, foi preso neste domingo (15) por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Coruja" foi localizado em uma área de mata no município de Queimados após dias de buscas. Rio -, acusado deRaquel Portugal Silva, de 16 anos, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, foi preso neste domingo (15) por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Coruja" foi localizado em uma área de mata no município de Queimados após dias de buscas.

De acordo com os agentes, Rômulo integra a milícia que atua em Rio das Pedras. Após matar Raquel na última quarta-feira (11), ele fugiu da região.

A motivação do crime teria sido a recusa da jovem em se relacionar com o criminoso. Segundo relatos, o caso aconteceu na localidade do Areal e a adolescente não tinha relacionamento com o suspeito. A família de Raquel destaca que o criminoso insistia em namorar com ela, mas a jovem não queria.

O crime aconteceu dentro da residência da adolescente com a mãe da vítima presenciando. Raquel foi baleada na barriga, socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que paciente acabou morrendo.

Durante sua fuga, Rômulo buscou refúgio na casa de parentes em um sítio em Queimados. No entanto, ao ter o pedido de abrigo negado, ele atirou diversas vezes contra o próprio tio, Eduardo de Resende, de 44 anos, que morreu no local. Em seguida, o miliciano ateou fogo na casa da família.

Com o criminoso, os agentes apreenderam uma pistola e três carregadores com 19 munições. Ele vai responder por porte ilegal de arma, feminicídio, homicídio qualificado e incêndio.