Rômulo da Rocha Brito é procurado pela polícia - Reprodução/ Agência O DIA

Rômulo da Rocha Brito é procurado pela políciaReprodução/ Agência O DIA

Publicado 13/12/2024 12:04 | Atualizado 13/12/2024 12:25

Rio - O homem que matou a adolescente Raquel Portugal Silva , de 16 anos, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (11), executou o próprio tio nesta madrugada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificou Rômulo da Rocha Brito, conhecido como "Coruja", e está em diligências para prendê-lo.

Os policiais apuraram que o suspeito matou Eduardo de Resende, de 44 anos, no bairro Santo Expedito, em Queimados, que não concordou em escondê-lo.

De acordo com os agentes, Rômulo integra a milícia de Rio das Pedras e fugiu após matar a adolescente. A motivação do homicídio foi a jovem ter recusado se relacionar com o criminoso.

Raquel Portugal, de 16 anos, morreu após ser baleada na barriga em Rio das Pedras Reprodução / Redes Sociais



Parentes de Rômulo se negaram a abrigá-lo em um sítio em Queimados. Segundo policiais, ele teria atirado diversas vezes contra o tio, que morreu no local. Em seguida, o miliciano ateou fogo na casa da família e fugiu.



Equipes da DHBF checam informações sobre seu paradeiro com o objetivo de prendê-lo. Parentes de Rômulo se negaram a abrigá-lo em um sítio em Queimados. Segundo policiais, ele teria atirado diversas vezes contra o tio, que morreu no local. Em seguida, o miliciano ateou fogo na casa da família e fugiu.Equipes da DHBF checam informações sobre seu paradeiro com o objetivo de prendê-lo.