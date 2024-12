Ágatha Alves, de 22 anos, foi baleada em ponto de ônibus na Rua Uranos - Reprodução

Ágatha Alves, de 22 anos, foi baleada em ponto de ônibus na Rua UranosReprodução

Publicado 13/12/2024 20:16

Rio - Após 10 dias de internação, morreu na manhã desta sexta-feira (13) Ágatha Alves de Souza, de 22 anos, que havia sido baleada durante uma das fases da Operação Torniquete , no Complexo da Penha, Zona Norte. A jovem lutava para se recuperar dos ferimentos no Hospital Estadual Getúlio Vargas, desde o último dia 3.A confirmação da morte foi compartilhada por familiares de Ágatha nas redes sociais, onde os familiares também agradeceram as orações e campanhas de doação de sangue feitas para ajudar a jovem."Infelizmente hoje pela manhã ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Veio a óbito. Minha filha linda, uma guerreira agora vai descansar nos braços do pai", compartilhou a mãe de Ágatha, Michele Almeida de Souza.A jovem foi baleada na Rua Uranos, enquanto aguardava o ônibus para ir trabalhar no Cosme Velho, Zona Sul do Rio. Logo após ter sido ferida, Ágatha chegou a ligar para a mãe contando que foi atingida.