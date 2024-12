Incêndio em ônibus interditou uma faixa da Rua Visconde de Santa Isabel, próximo ao Morro dos Macacos - Armando Paiva / Agência O Dia

13/12/2024

Rio - Um homem ficou ferido devido a um incêndio em um ônibus, na noite desta sexta-feira (13), em Vila Isabel, na Zona Norte. O incidente interditou a faixa da direita da Rua Visconde de Santa Isabel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Grajaú foram acionadas para combater as chamas na ocorrência por volta das 21h. A corporação informou que um homem, ainda não identificado, foi socorrido no local com ferimentos moderados. Ainda não há informações se a vítima precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo já foi controlado e as equipes trabalham no rescaldo.

Por causa do incêndio, a pista da direita da Rua Visconde de Santa Isabel está interditada, na altura da Rua Luiz Guimarães, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal trabalham no local, fazendo o desvio de veículos para a pista da esquerda. O trânsito com retenção no trecho.

Guerra no Morro dos Macacos

Relatos nas redes sociais apontam que criminosos iniciaram o incêndio. A região fica próxima ao Morro dos Macacos, onde houve um intenso tiroteio na noite desta sexta-feira (13). A comunidade, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), vem registrando frequentes confrontos com traficantes rivais do Comando Vermelho (CV), que querem expandir seus domínios.

Leandro Nunes Botelho , conhecido como Scooby Doo, de 47 anos, é apontado como principal liderança da facção na favela, caracterizada por ruas íngremes e becos estreitos, de difícil acesso. Já no Morro do São João, dominado pelo CV, a principal liderança do grupo é Willian Souza Guedes , o Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão da facção.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Este fato fica evidente quando olhamos para o número de tiroteios registrados no Morro dos Macacos.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, foram 69 confrontos em 2024, incluindo o tiroteio desta sexta-feira, que deixaram 11 mortos e 9 feridos. Entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o instituto registrou 17 ocorrências de tiros no Morro dos Macacos, com o total de uma pessoa morta e nenhum ferido.