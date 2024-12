O 1º sargento da PM Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, era lotado no 23º BPM (Leblon) - Reprodução

O 1º sargento da PM Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, era lotado no 23º BPM (Leblon)Reprodução

Publicado 13/12/2024 19:20

Rio - O policial militar Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, morto por criminosos durante tentativa de assalto , será enterrado, neste sábado (14), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. De acordo com informações da corporação, a cerimônia de despedida ao sargento começará às 12h e o sepultamento será às 14h30.

A morte do PM aconteceu, nesta quinta-feira (12), na Rua 24 de Maio, no Méier, Zona Norte, enquanto o agente levava sua filha, Eduarda de Santana, para uma consulta médica no bairro. Na altura da estação de trem do bairro, dois criminosos teriam abordado pai e filha e, ao perceberem que Izailton era policial, dispararam.

Três tiros atingiram o policial no tórax, perna e cabeça. O sargento e a filha, de 18 anos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no bairro, mas o policial não resistiu. A jovem segue internada em estado estável . Os bandidos fugiram do local sem levar a motocicleta do agente.

Nas redes sociais, a filha do PM compartilhou uma mensagem de desabafo sobre a violência que tirou a vida do seu pai: "Inúmeras pessoas sabem da bondade desse ser humano em todo seu legado. É de grande decepção estarmos em um lugar onde a violência é a solução de tudo", compartilhou Eduarda.

Izailton era 1º sargento e atuava na PM há 20 anos. Atualmente ele estava lotado no 23º BPM (Leblon).

A Delegacia de Homicídios da Capital fez perícia no local onde o crime aconteceu. Os agentes da especializada investigam o caso.