Uma das faixas de rolamento do sentido Centro do Túnel Santa Bárbara foi liberada para veículos leves - Reprodução / Redes Sociais

Uma das faixas de rolamento do sentido Centro do Túnel Santa Bárbara foi liberada para veículos levesReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/12/2024 18:12

Rio - O sentido Centro do Túnel Santa Bárbara, que ficou interditado por mais de 12 horas devido a queda de uma estrutura , foi parcialmente liberado, no fim da tarde desta sexta-feira (13). Apenas veículos leves podem passar pelo trecho por enquanto.

Por volta das 4h desta sexta, houve uma queda de parte do revestimento lateral do túnel na galeria sentido Centro, em um trecho de 45 metros. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o incidente ocorreu durante as obras de reestruturação da parte elétrica, realizada pela concessionária Light.

Com a queda da estrutura, o sentido ficou completamente interditado. Segundo o COR, uma das faixas de rolamento foi reaberta somente para o tráfego de veículos leves por volta das 17h30. As 13 linhas regulares de ônibus que passam pelo túnel estão sendo desviadas pela Rua do Catete e pela Avenida Mem de Sá.

A pista sentido Zona Sul do Túnel Santa Bárbara opera normalmente. Quem sai da Zona Sul em direção ao Centro tem como rotas alternativas o Aterro do Flamengo e o Túnel Rebouças.

O COR destacou que as obras no Santa Bárbara fazem parte do projeto de revitalização dos túneis da cidade, com investimento de cerca R$ 9,4 milhões. Desde fevereiro, a Secretaria Municipal de Conservação trabalha no túnel.