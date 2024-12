Equipes da Comlurb realizam a limpeza da galeria - Divulgação / Centro de Operações

Publicado 13/12/2024 06:16 | Atualizado 13/12/2024 09:22

Rio - A manhã desta sexta-feira (13) começou com transtornos para os motoristas que trafegam pelo Túnel Santa Bárbara. Uma estrutura do muro de contenção caiu dentro da galeria, provocando o fechamento total da via no sentido Centro.



Equipes da Defesa Civil estão no local para avaliar os danos e a Comlurb realiza a limpeza. Até o momento, não há previsão para a reabertura do túnel. O sentido Zona Sul não foi afetado. A queda ocorreu por volta das 4h.



De acordo com o Centro de Operações Rio, engenheiros da Secretaria Municipal de Conservação, Light e CET-Rio também avaliam as condições no interior da galeria.

Como alternativa, os motoristas podem optar pelo Túnel Rebouças, pela Praia do Flamengo ou pela Praia de Botafogo.