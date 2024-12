Na foto, Osmar Lima, Sidney Levy e Maria Silvia com Paes e Cavaliere - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/12/2024 13:55 | Atualizado 13/12/2024 13:58

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais ao longo desta semana para anunciar os novos secretários que vão comandar as pastas no seu próximo mandato. O político ainda revelou os presidentes de empresas da Prefeitura.



Osmar Lima foi o nome escolhido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para a Secretaria de Grandes Projetos, Paes selecionou Maria Silvia Bastos Marques. Já Sidney Levy será o novo presidente da Invest.Rio.