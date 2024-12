Diego Vaz entre o vice-prefeito eleito Eduardo Cavaliere e Eduardo Paes - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 09/12/2024 11:11 | Atualizado 09/12/2024 13:28

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, ao longo desta segunda-feira (9), uma série de nomes que vão compor seu próximo mandato. O vereador eleito Diego Vaz (PSD) será o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos do Rio (Seconserva). A Cultura da cidade, por sua vez, ficará sob o comando de Lucas Padilha. O prefeito aproveitou o embalo e confirmou, por meio de sua conta no Instagram, a atual secretária da Fazenda, Andrea Senko, para os próximos quatro anos.

Didi Vaz, como é conhecido, foi subprefeito da Zona Norte do governo Paes. Com a nomeação para a Conservação, sua cadeira na Câmara Municipal será ocupada pelo primeiro suplente do partido, Pastor Deangeles Percy. Atualmente, Marco Aurélio Regalo de Oliveira comanda a Seconserva.

Já Lucas Padilha substitui Marcelo Calero na Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Entre 2021 e 2024, o jovem político presidiu o Comitê Rio G20, a Secretaria de Meio Ambiente, foi chefe de gabinete da Casa Civil e coordenador de Relações Internacionais na Prefeitura do Rio. Calero, por sua vez, retomará o mandato de deputado federal pelo PSD em 2025.

Ao assegurar a continuidade de Andrea Senko na Fazenda, Paes a descreveu como "competente, dedicada e zelosa com o dinheiro da nossa gente".

O produtor audiovisual Leonardo Edde completa os anúncios desta segunda-feira como o novo presidente da empresa pública municipal Rio Filme.

Os futuros titulares das pastas começaram a ser apresentados na semana passada. No domingo (8), Paes adiantou o novo secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes , ex-subprefeito da Zona Oeste. Edson substituirá Jorge Arraes, que segundo o prefeito, assumirá outra "função importante" no governo. No último dia 2, o prefeito confirmou que Leandro Matieli assumirá a Casa Civil no lugar de Eduardo Cavalieri. Daniel Soranz está confirmado na Saúde.