Passageira filma motorista de aplicativo se masturbando durante viagemReprodução

Publicado 09/12/2024 11:30 | Atualizado 09/12/2024 11:35

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã desta segunda-feira (9), após ser filmado se masturbando na frente de uma passageira. Fabiano Mascarenhas Rangel de Souza acabou sendo detido em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e vai responder por importunação sexual e tentativa de estupro.

O caso aconteceu no dia 27 de novembro, quando a jovem solicitou uma corrida da Baixada Fluminense para a Zona Sul do Rio. Durante o trajeto, enquanto passavam pela Linha Vermelha, a vítima percebeu que o motorista estava se masturbando. Receosa, ela gravou a cena e enviou mensagens ao namorado e amigos, além de solicitar a alteração do destino da viagem.

De acordo com informações da Polícia Civil, Fabiano chegou a parar o carro na altura do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Cidade Universitária, Ilha do Governador, Zona Norte, e tentou puxar a vítima para o banco traseiro, alegando que iria estuprá-la. A passageira, no entanto, conseguiu fugir.

Segundo Felipe Santoro, delegado titular da 37ª DP (Ilha do Governador), a prisão foi realizada após a vítima ter reconhecido o motorista. Em depoimento à Polícia Civil, o acusado negou o ocorrido e afirmou que estava com fortes dores abdominais.

"A palavra da vítima tem muita importância nos crimes sexuais, ainda mais quando cometido somente na presença dela. Neste caso em especifico, a própria vítima conseguiu registrar o acusado se masturbando, o que corrobora com as suas declarações", disse o delegado.