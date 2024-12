Fotos: veículos são recuperados e armas apreendidas em operação no Complexo da Maré

Rio - Em mais uma fase da Operação Torniquete, contra uma quadrilha de roubos de cargas e veículo, as Polícias Civil e Militar recuperaram diversos veículos e apreenderam armas, no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta segunda-feira (9).

Desde o início da manhã, moradores das comunidades relataram tiroteios intensos na região . Por causa do dia de violência, comércios, escolas e unidades de saúde tiveram seus funcionamentos impactados, e principais vias expressas chegaram a ser fechadas. A ação deixou pelo menos dois mortos e nove presos.

Segundo a PM, equipes atuam na Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Nova Holanda, Parque União, Vila do João e Vila Pinheiros. Três fuzis, uma pistola e uma granada foram apreendidos. A Polícia Civil informou que recuperou veículos roubados.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que na região do Complexo da Maré, 42 unidades escolares foram impactadas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), duas escolas da rede estadual precisaram ser fechadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as Clínicas da Família (CF) Augusto Boal, Adib Jatene, Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João anunciaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Devido à operação, a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil chegaram a ser fechadas . Segundo relatos, houve troca de tiros na altura da Vila do João, no momento que criminosos estariam tentando fugir da comunidade. As vias já foram liberadas

