Mulher foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca) por agentes do BRT Seguro - Reprodução

Publicado 09/12/2024 15:59 | Atualizado 09/12/2024 16:07

Rio - Uma mulher foi presa, na manhã desta segunda-feira (9), após cortar um jovem com um estilete, dentro de um ônibus do BRT, no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O crime aconteceu no interior de um coletivo. Segundo relato de uma testemunha, os passageiros ficaram presos por 10 minutos dentro do ônibus juntamente com a suspeita, pois o motorista não conseguia abrir a porta do veículo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agentes do programa BRT Seguro estavam em patrulhamento no terminal e prenderam a autora. A pasta informou que a mulher já havia cometido um crime semelhante no fim de novembro, na estação Guiomar Novais, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Na ocasião, ela conseguiu fugir.

Jean Carlos da Silva Gonçalves, de 19 anos, foi ferido no braço e na coxa e recebeu atendimento da equipe do BRT Seguro. Posteriormente, ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima já recebeu alta.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).