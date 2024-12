Homem foi flagrado por pessoas que estavam na rua - Reprodução

Publicado 09/12/2024 13:10

Rio - Um homem foi flagrado viajando com as pernas penduradas na parte inferior de um ônibus da linha 433 (Vila Isabel – Prado Júnior). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena inusitada. Veja:

Homem viaja na parte inferior do ônibus no Rio.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/q97e5FA8uV — Jornal O Dia (@jornalodia) December 9, 2024

A filmagem capturou o momento em que o ônibus para em um ponto, o passageiro coloca os pés no chão, abaixa, aponta para as pessoas que estavam na rua comentando sobre ocorrido e, quando o coletivo dá a partida, ele sobe e senta novamente no chão do veículo, voltando a deixar as pernas penduradas.Em nota, o Rio Ônibus, que representa as empresas de ônibus da cidade do Rio, informou que repudia tal comportamento, onde uma pessoa irresponsável pôs em risco a sua segurança, a de todos que estavam no ônibus e de veículos ao redor. Além disso, reforçou que é proibido viajar na estrutura do coletivo.Até o momento, não há informações confirmadas sobre a data e local do ocorrido. O Sindicato, que tomou conhecimento do vídeo nesta segunda-feira (9), está apurando mais detalhes.