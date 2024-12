Paes escolheu Edson Menezes para ser secretário de Coordenação Governamental - Reprodução / Redes Sociais

Paes escolheu Edson Menezes para ser secretário de Coordenação GovernamentalReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/12/2024 17:38 | Atualizado 08/12/2024 17:45

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, através das suas redes sociais, na tarde deste domingo (8), o seu novo secretário de Coordenação Governamental. Edson Menezes, ex-subprefeito da Zona Oeste, assume o cargo a partir de 2025.

Edson irá substituir Jorge Arraes, atual secretário da pasta. Na postagem, Paes elogiou Menezes e informou que Arraes assumirá outra "função importante" no governo, mas que ainda será anunciada.

"Uma honra tê-lo mais uma vez comigo nessa nova jornada! Bora transformando o Rio e cuidando sempre mais de quem mais precisa!", comentou o prefeito.

Já são três os secretários anunciados por Paes para sua próxima gestão. No último dia 2, o prefeito confirmou que Leandro Matieli assumirá a Casa Civil no lugar de Eduardo Cavalieri, substituindo o vice-prefeito eleito. Além de Matieli, Daniel Soranz continuará no Saúde.

Ainda segundo o prefeito, ele começará a anunciar os novos nomes de seu governo nessa semana.