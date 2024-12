Dia de Nossa Senhora da Conceição celebra um dos mais importantes dogmas da religião - Rachel Siston/Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 15:08 | Atualizado 08/12/2024 15:38

Rio - Cariocas comemoram, neste domingo (8), o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Católicos lotaram a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi, na Zona Norte, nas missas que acontecem desde as 7h e vão até às 18h, para celebrar um dos mais importantes dogmas: Maria foi preservada do pecado original. Nas religiões de matriz africana, a data também tem grande simbolismo, já que representa o culto à Oxum.

Segundo o padre Gabriel Coelho, Deus escolheu Maria, ainda menina, preservou da mancha do pecado e a preparou para gerar Jesus. "Às vezes as pessoas dizem que poderia ter sido qualquer mulher, mas Deus quis que fosse aquela menina e ele a preparou. É um título que a gente celebra hoje, daquilo que ela foi de fato: concebida sem o pecado, sem mancha da concepção (…) Então, Deus, que tem o poder de tudo, quis preservar Nossa Senhora dessa mancha, para que Jesus fosse gerado nesse ventre imaculado para nos trazer a paz e salvação e tirar o pecado do mundo".



Ministro da Eucaristia e missionário da comunhão da Igreja Matriz há mais de 20 anos, Jorge Luiz, de 71 anos, descreve a beleza e importância de celebrar Nossa Senhora da Conceição para os católicos. "Maria é considerada a segunda Eva, nossa primeira mãe, por onde o pecado foi introduzido. A Maria é aquela, então, que vai trazer a nossa redenção, a nossa salvação por meio daquele que sempre foi, daquele que é e aquele que sempre será: Jesus Cristo", declarou.



Para a agente comunitária Maria de Cássia da Silva, de 58 anos, que participou de uma das missas, Nossa Senhora da Conceição representa cuidado, proteção e a renovação da fé. "Hoje é o dia da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos recebeu como filhos dela, também, que nos protege. O importante da gente estar aqui é saber que tem alguém que olha por nós todos os dias e está cada dia renovando nossa fé".



Renovação da fé



Ainda de acordo com o padre, as missas das crianças têm se tornado um momento de comunhão, já que os pais que antes apenas deixavam os filhos na igreja, começaram a também participar. Para ele, a celebração do dia de Nossa Senhora da Conceição, que teve a presença de várias famílias, marca a renovação e união na fé. "É uma missa que os pais não têm só mais trazido as crianças, eles têm permanecido, eles estão participando. É bonito de ver os pais querendo educar as crianças, em formar na fé".



A professora de dança Monique Ribeiro, 43, que levou a filha Manoela, de 8 anos, para a missa das crianças em celebração à Nossa Senhora da Conceição disse que a menina já faz catequese e pretende a ensinar pelo caminho da devoção.

"A data de hoje tem uma importância muito grande e, hoje, a importância maior é mostrar para a minha filha, para as crianças, essa questão da devoção. Elas estão descobrindo agora, no primeiro ano da catequese, então a gente fica muito feliz de estar na missa todo domingo, especialmente hoje", afirmou Monique.



Já a consultora de vendas Vanessa Mota, de 42 anos, contou que decidiu introduzir a filha Maria Eduarda, de 8 anos, no catolicismo, por conta das graças que a família já recebeu. "A minha filha faz catecismo e nossa família sempre foi muito devota, por graças que nós tivemos, então a gente nunca deixa de estar na igreja, principalmente numa data tão importante como hoje".



Membro da pastoral da acolhida, Selma Bonfim, 63, destacou que é por meio de Nossa Senhora da Conceição que os fiéis conseguem transmitir a caridade e o amor de Deus. "Nossa Senhora vem na frente e nos dá essa oportunidade. Nós fazemos o acolhimento das pessoas, olhamos as necessidades, para poder dar o melhor conforto dentro da nossa paróquia. Hoje é um dia muito importante, um dia muito especial da nossa mãe".



Casal destaca importância da fé para cura de filho



Os empresários Natane Oliveira, de 36 anos, e Fabrício Oliveira, 43, estiveram na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, neste domingo, para agradecer a vida e saúde do filho Gael, de 5 anos. O casal conta que quando o menino era menor, sofreu uma queda e o resultado de exames apontaram hidrocefalia.

No dia seguinte ao diagnóstico, a criança foi batizada na paróquia e, dois dias depois, ao procurarem uma segunda opinião e refazerem os testes, nenhuma alteração foi confirmada. Recentemente, a família descobriu um tumor no rosto da criança, que passou por cirurgia e se recupera bem. Para os pais, a fé em Nossa Senhora da Conceição e o apoio da comunidade foi fundamental.



"A gente descobriu ainda mais o que é ter fé em Deus, em Nossa Senhora da Conceição e que ter fé é acreditar e confiar. Não é nossa vontade, mas nosso pedido, e a última palavra vai ser do Senhor", declarou Fabrício. O casal contou que esse ano havia iniciado a Crisma, mas que chegou a pensar em abandonar durante a recuperação de Gael, o que não aconteceu graças aos amigos da igreja, que os ajudaram a não desistir da própria fé.



"Ele (Gael) está aqui hoje como testemunha viva de uma criança totalmente saudável, que ainda convive com parte do tumor, mas que não impossibilita ele de nada, ele tem uma vida normal. A gente tem muita gratidão a nossa mãezinha querida que nos deu essa graça, gratidão à paróquia, ao padre Gabriel, que nos acompanhou de perto, e toda a comunidade que sempre rezou por nós e nos ensinou a não descansar na fé", disse Natane, emocionada.

Na quadra da Portela, em Madureira, integrantes da escola se reuniram por volta das 5h para uma alvorada, com toque de clarins. Em seguida, a diretoria celebrou Nossa Senhora, que é padroeira da agremiação.



Religiões de matriz africana celebram Oxum



O 8 de dezembro também é celebrado pelas religiões de matriz africana como dia de Oxum. Orixá rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras, é cultuada no Candomblé e também na Umbanda. Ela representa a sabedoria e o poder feminino e é também deusa da beleza e do ouro e senhora da união, fertilidade e fecundidade e da arte da adivinhação através dos Búzios.