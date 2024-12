Intenso calor levou cariocas para praias do Rio nos últimos dias - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Intenso calor levou cariocas para praias do Rio nos últimos diasArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 18:50 | Atualizado 08/12/2024 22:57

Rio – Após dias de calor intenso que encheram as praias da capital fluminense, o início desta semana será marcado pelo retorno da chuva. Na próxima quarta-feira (11), os termômetros não devem passar de 26ºC.



O município do Rio permanece, desde às 12h30 da última sexta-feira (6), no Nível de Calor 3 (NC3), ou seja, quando os índices de temperatura são altos, variando entre 36°C a 40°C, e permanecem ao menos por três dias seguidos.

Neste domingo (8), em função da entrada de ventos úmidos vindos do oceano, o céu variou entre parcialmente nublado e limpo. Não há previsão de chuva para as próximas horas. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima registrada foi 34,5°C, às 10h50, na estação Irajá, na Zona Norte.

Para esta segunda-feira (9), a previsão é de aumento da nebulosidade devido à atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da noite. Os ventos estarão predominantemente moderados, com intensidade mais forte a partir da tarde. A máxima prevista é de 35ºC, com mínima de 23ºC.



O tempo instável persiste na terça-feira (10), com céu nublado e chuvas isoladas, acompanhadas de raios a partir do fim da manhã. Isso ocorre devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão próximo à costa, aliado à passagem de uma frente fria no oceano. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes. A máxima prevista é de 34ºC e a mínima de 21ºC.

Em decorrência do transporte de umidade vindo do oceano, na quarta-feira (11), as temperaturas tendem a diminuir. O céu irá variar entre nublado e encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada, isolada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados. A máxima não deve passar de 26ºC, com mínima de 19ºC.



Já na quinta-feira (12), a previsão segue de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento, devido à continuidade dos ventos úmidos. Contudo, a temperatura voltará a aumentar com máxima de 30ºC e mínima de 18ºC.