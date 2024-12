Bombeiros trabalharam para controlar as chamas em apartamento no Anil - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/12/2024 21:25

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento em um condomínio, no fim da tarde deste domingo (8), no Anil, na Zona Oeste. Três pessoas foram atendidas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros no local.

O incidente aconteceu na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão por volta das 17h50. Militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados e combateram as chamas por mais de duas horas.

Segundo a corporação, três pessoas com ferimentos leves receberam atendimento em ambulâncias no local e não precisaram ser encaminhadas para hospitais.

Ainda não há informações sobre o que gerou o fogo.