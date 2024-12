Adolescente foi apreendido por guardas municipais após entrar na base avançada da Capitania dos Portos - Divulgação

Publicado 08/12/2024 20:24

Rio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante, neste sábado (7), após furtar o cordão de ouro de um médico próximo ao Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

A ação foi realizada por uma equipe da Guarda Marítima da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio). Segundo o órgão, depois do furto, o jovem fugiu e acabou entrando na base avançada da Capitania dos Portos, onde os guardas estavam participando de um curso. Com ele, foi encontrado o objeto.



Após a apreensão, o adolescente foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, e em seguida para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A ação contou com apoio de guardas do 2º Grupamento Especial de Praia (GEP).