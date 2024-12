Apesar do calor, a caminhada reuniu centenas de pessoas na orla do Leblon - Divulgação

Publicado 08/12/2024 15:48 | Atualizado 08/12/2024 16:07

Rio – A orla do Leblon, na Zona Sul do Rio, recebeu neste domingo (8) uma caminhada contra o antissemitismo e o terrorismo. O evento foi promovido pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Apesar do calor intenso, a ação reuniu centenas de membros da comunidade judaica, amigos e apoiadores.

O ato pediu o fim da intolerância contra os judeus. Esta é a segunda edição do evento, que também foi realizado no ano passado, quando Israel sofreu ataques terroristas do Hamas.

Durante a caminhada, os apoiadores da ação carregavam placas os dizerem "Libertem os reféns já"; "Unidos pela paz e pela justiça, dizemos: Basta de Antissemitismo", e "Não sou judeu, mas sou contra o antissemitismo".



A manifestação também pediu o retorno para casa dos quase 100 reféns israelenses mantidos pelo grupo e o fim dos atos terroristas.