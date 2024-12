Pistola e fuzil foram apreendidos na ação realizada no Catiri - Reprodução / Redes Sociais

Pistola e fuzil foram apreendidos na ação realizada no CatiriReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/12/2024 22:41

Rio - Dois suspeitos foram baleados em um confronto com policiais militares, na noite deste domingo (8), no Catiri, na Zona Oeste. Um dos criminosos é conhecido como Chinaide, apontado como um dos responsáveis pela guerra que acontece na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam patrulhamento pela localidade quando se envolveram em um confronto com criminosos. Chinaide e mais um suspeito, que não teve sua identidade revelada, ficaram feridos. Um fuzil e uma pistola foram apreendidas na ação.

A dupla foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

De acordo com a PM, Chinaide está envolvido na guerra entre traficantes e milicianos pelo controle da região de Jardim Bangu. A corporação também informou que ele participou de uma invasão a um condomínio na Estrada da Cancela Preta ocorrido no dia 9 de novembro. Segundo informações, o bando estaria atrás de um miliciano.

A região de Jardim Bangu vem sofrendo com fortes investidas do Comando Vermelho (CV). O local também é disputado por milicianos. No dia 6 de novembro, um jovem foi executado a tiros em plena luz do dia . O crime aconteceu próximo à Escola Municipal Professor Lauro Travassos, no horário de saída dos alunos. Durante os disparos, uma criança de 7 anos foi atingida no tornozelo. Ela foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, recebeu atendimento e foi liberada.