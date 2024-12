Publicado 09/12/2024 00:00

Na manchete, Botafogo fatura o tricampeonato brasileiro ao vencer o São Paulo; Gabigol se despede do Flamengo com gol; Fluminense se livra do rebaixamento ao derrotar o Palmeiras; Vegetti brilha pelo Vasco na última rodada do Brasileirão

Em Economia, limite do faturamento MEI: falta de atualização obriga migração para regimes tributários mais custosos

Em Rio de Janeiro, APAE Rio festeja 70 anos nesta semana

Fiéis celebram Nossa Senhora da Conceição em missas no Rio

Mais de um milhão de pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil

Em D Famosos, Anitta vira líder de torcida para comandar Carnatal

Rafael Portugal e Cezar Maracujá retratam vivências no subúrbio em 'Cosme e Damião - Quase Santos'

Em Mundo, rebeldes sírios tomam Damasco