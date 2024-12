O instrutor foi sepultado no fim da tarde deste sábado(7), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Taquara) - Divulgação

O instrutor foi sepultado no fim da tarde deste sábado(7), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Taquara)Divulgação

Publicado 08/12/2024 15:01

Rio - Foi sepultado na tarde deste sábado (7), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Taquara), em Duque de Caxias, o corpo de André Luiz de Freitas de Araújo, de 37 anos. O instrutor de autoescola, que havia desaparecido na última segunda-feira (2), foi encontrado morto na sexta-feira (6)

fotogaleria

André estava com os pés e mãos amarrados, à margem de um córrego, no bairro de Nova Campina, também em Caxias, ao ser localizado. Ele foi sequestrado e agredido por bandidos encapuzados, enquanto dava aula para uma aluna, no bairro de Imbariê.



De acordo com a Polícia Civil, inicialmente o caso havia sido registrado na 62ª DP (Imbariê) como sequestro, mas, após o corpo ser localizado, foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realizou a perícia no local.



Nos próximos dias, os agentes pretendem ouvir a aluna que estava com André Luiz e que teria dito, em depoimento, que os criminosos chamaram pelo nome da vítima no momento do sequestro.

O DHBF apura a autoria do crime.