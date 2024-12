Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 14:29

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Williams de Carvalho e Silva Junior, de 40 anos. Testemunhas apontam que Junior, como era chamado pelas pessoas mais próximas, foi atacado a facadas por seu irmão na noite de sexta-feira (6), em Realengo, na Zona Oeste.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram uma discussão entre os dois, enquanto outras pessoas tentam separá-los, mas sem sucesso. Logo após as facadas, o irmão da vítima teria fugido do local. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados, mas Junior já estava morto quando as equipes chegaram. Não houve prisões em flagrante e a área foi isolada para a perícia da DHC.

Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada atua para esclarecer os fatos. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga entre os dois irmãos.