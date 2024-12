Merval Pereira segue como presidente da ABL - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 08/12/2024 12:46

Rio - O jornalista, escritor e comentarista de política Merval Pereira foi reconduzido a mais um período na presidência da Academia Brasileira de Letras. Os demais membros da atual diretoria também irão seguir por mais um mandato.

O poeta e professor Antonio Carlos Secchin continua como secretário-geral. Já o cargo de primeiro secretário é ocupado pelo escritor e roteirista Geraldo Carneiro, enquanto o segundo secretário é Antônio Torres. Além disso, a função de tesoureiro fica sob a responsabilidade do médico Paulo Niemeyer.

Na próxima quinta-feira (12), a ABL irá escolher o novo ocupante da cadeira que pertenceu ao poeta e letrista Antonio Cícero, morto no último dia 23 de outubro, aos 79 anos, na Suíça. A eleição acontecerá na sede da entidade, no Centro do Rio.