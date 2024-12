Menino permanece internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 08/12/2024 13:03

Rio - O menino de 10 anos baleado durante um tiroteio na Gardênia Azul, na Zona Oeste , segue internado com quadro de saúde considerado estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, neste domingo (8).

Além do menino, a irmã dele, de 5 anos, e uma mulher também foram atingidas. A menina recebeu alta na tarde deste sábado (7 ). Já Antônia Fabíola, mulher que também foi baleada, foi liberada após atendimento no hospital.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (6). De acordo com relatos nas redes sociais, milicianos teriam sido os responsáveis pelos tiros. A região tem sido palco de invasões da facção Comando Vermelho (CV) há um ano. Os grupos rivais corriqueiramente entram em confronto pela disputa do território e, na noite desta sexta, membros da milícia teriam feito um ataque a tiros na região.

As duas crianças estavam junto com a tia em uma rua da localidade conhecida como Canal, quando foram baleadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes chegaram a ser acionadas, mas não estiveram no local porque a Polícia Militar informou aos militares que os feridos já haviam sido socorridos por populares.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e as investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos. A Polícia Militar destacou que não havia ação policial na região no momento do tiroteio.