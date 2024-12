Mapa da Colônia, feito por Arthur Bispo do Rosário, está entre as peças da exposição - Divulgação / Prefeitura

Mapa da Colônia, feito por Arthur Bispo do Rosário, está entre as peças da exposição Divulgação / Prefeitura

Publicado 08/12/2024 13:11 | Atualizado 08/12/2024 13:30

Rio - Foi inaugurada neste sábado (7), em Jacarepaguá, na Zona Oeste, a exposição "100 anos da Colônia Juliano Moreira: arquivos, territórios e imaginários". A mostra resgata a trajetória do último manicômio da cidade do Rio, onde hoje fica o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea.

O público poderá conferir documentos históricos, produções inéditas de artistas convidados, obras do acervo institucional e do artista Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), que foi paciente da instituição.

Para a diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde (IMAS) Juliano Moreira, Luciana Cerqueira, retratar a subjetividade de cada pessoa que passou pelo espaço da Colônia Juliano Moreira é o que norteia a mostra artística.

"Vamos mostrar essa colônia centenária que começa em 1924, como uma tecnologia de cuidados, utilizando a praxiterapia e que, poucos anos depois, se revelou como um projeto subvertido do seu propósito. O que nasce como uma tecnologia de cuidados de ponta, em um breve espaço de tempo se transforma em espaço de sofrimento, tortura e de dor. Sobreviventes do manicômio estarão presentes para compartilhar suas histórias e receber homenagens. Os espectadores vão vivenciar um evento de muita emoção", explica a diretora.



O endereço é Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Taquara, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 18h.