O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão) - Reprodução

Publicado 13/12/2024 20:42

Rio - Agentes da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam, nesta sexta-feira (13), dois suspeitos de aplicar um golpe envolvendo falsas garotas de programa. Ryan Carlos Reis Lima e Sarah Santos Borges são acusados de extorquir vítimas através de ameaças e chantagens.



De acordo com a investigação, uma mulher se passava por garota de programa e, por meio de conversas online, solicitava fotos íntimas e coletavam dados pessoais das vítimas. A conversa era encerrada antes de ter um encontro.



Após esse primeiro contato, no dia seguinte, os golpistas se passavam por milicianos, alegando que a vítima havia contratado o serviço com uma das falsas garotas de programa e teria que pagá-lo, mesmo sem ter comparecido ao encontro.

Os golpistas ameaçavam as vítimas com morte e extorquiam valores entre R$ 600 e R$ 3.500 para evitar que as fotos fossem divulgadas nas redes sociais.



A Polícia Civil confirmou que ao menos 30 pessoas foram afetadas pelo esquema. Uma terceira suspeita é procurada pelos agentes.