Álvaro Oliveira foi assassinado a facadas na Pavuna - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/12/2024 14:53

Rio - O dançarino Álvaro Alves de Oliveira, de 62 anos, foi enterrado no início da tarde desta sexta-feira (13), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. Ele foi morto a facadas após sair de um baile na Pavuna, na noite de quarta-feira.

Por meio das redes sociais, amigos do dançarino lamentaram a perda. "Infelizmente, esse não é o primeiro e nem o último caso de violência na Dança de Salão. Meu amigo Álvaro, eu rezo para que Deus conforte toda a sua família e que você tenha o descanso e a paz eterna", escreveu um dançarino.

"É muito triste o que aconteceu. Era um sujeito super gente boa. Nunca ouvi falar de desrespeito dele com ninguém. O cara sempre teve uma agenda de trabalho tranquila. Era um cara super respeitador. Tinha boca e não falava. Quando não estava dançando, ele estava em pé no baile procurando com quem dançar", disse outro.

O homicídio ocorreu na Avenida Sargento de Milícias, por volta das 22h. De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime foi detido por populares e, em seguida, preso por policiais do 41º BPM (Irajá). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e autuou o suspeito em flagrante pelo assassinato.

Segundo relatos, Álvaro teria sido morto por um homem que estaria com ciúmes da sua mulher, com quem a vítima dançou no evento desta quarta-feira. O criminoso já teria ameaçado o próprio idoso e outros dançarinos em outras oportunidades.