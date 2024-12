Após o confronto, PMs apreenderam armas, carregadores e celulares - Divulgação / @pmerj

Rio - Um confronto entre PMs e bandidos na Estrada do Guandu, em Campo Grande, nesta sexta-feira (13), resultou na apreensão de quatro veículos, um fuzil, duas pistolas, entre outros objetos. A troca de tiros aconteceu na altura do Caminho da Serra.

Segundo a corporação, policiais do 14° BPM (Bangu) estavam em patrulhamento pela região, quando decidiram abordar os dois carros e as duas motos em que os criminosos estavam. Porém, o tiroteio começou no momento em se aproximaram.Após o confronto, eles conseguiram fugir, e não houve feridos. Além das armas e dos veículos, foram apreendidos diversos carregadores, três celulares e uma mochila. Uma imagem divulgada pela corporação mostra um dos carros com registros de balas.A ocorrência está em andamento.