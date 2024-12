Estado de Gaston Fernando Burlon é gravíssimo - Reprodução / Redes Sociais

Estado de Gaston Fernando Burlon é gravíssimoReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/12/2024 11:04 | Atualizado 13/12/2024 12:50

Rio - O ex-secretário de turismo de Bariloche, na Argentina, que foi baleado após entrar por engano em uma comunidade no Rio Comprido nesta quinta-feira (12), segue em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro.

Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, estava seguindo o GPS de seu carro para ir ao Cristo Redentor e entrou por engano na Rua Cândido de Oliveira, trecho da comunidade do Escondidinho, local onde foi atingido por criminosos que atiraram contra o veículo.O homem foi socorrido pela equipe do quartel Central do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade de saúde por volta de 14h20. Na manhã desta sexta-feira (13), ele recebeu visita de familiares e amigos.O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) que busca identificar o autor do disparo.No dia 12 de novembro, um policial militar de São Paulo e seu irmão foram baleados após entrarem por engano em uma via de acesso à comunidade que integra o Complexo de Israel, em Cordovil, Zona Norte. A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de atingir os turistas.Já no dia 8 do mesmo mês, três policiais penais de Minas Gerais foram atingidos quando sem querer entraram na Comunidade da Cidade Alta, também no Complexo de Israel. Eles faziam transferências de presos do estado para o Rio de Janeiro.Em setembro, no dia 18, uma adolescente de 14 anos de Minas Gerais foi baleada nas costas . Ela veio visitar o Rio para tirar o visto de turismo no Consulado Americano, no Centro, quando entrou por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, Zona Norte.No dia 22 de julho, um agente da Força Nacional foi baleado de raspão na cabeça após entrar por engano em Vigário Geral, na Zona Norte. Ele e outro policial estavam em uma viatura e pegaram uma rota alternativa para prestar apoio à uma outra equipe quando foram atingidos por criminosos.