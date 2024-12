Acidente causou a interdição temporária de duas faixas da via - Reprodução

Publicado 13/12/2024 10:47 | Atualizado 13/12/2024 10:55

Rio - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, uma viatura da Guarda Municipal, um carro e uma moto, na manhã desta sexta-feira (13), no Viaduto Saint Hilaire, sentido Lagoa, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 7h20 para a ocorrência. Entre as vítimas, uma teve ferimentos leves, foi atendida e liberada no local do acidente.

Já Alessandro L. da Cruz, de 47 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o Centro de Operações Rio, duas faixas do viaduto chegaram a ficar interditadas para trabalho das equipes, mas já foram liberadas. O Trânsito ainda tem retenções no Túnel e Rebouças e Elevado da Paulo de Frontin.