Jefferson Rocha Bezerra, conhecido como "Jeffinho", foi preso nesta sexta-feira (13)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/12/2024 11:37

assassinado com um tiro na cabeça e, em seguida, teve o corpo enrolado em um lençol, colocado em um carro e empurrado ladeira abaixo na comunidade do Quitungo, Zona Norte. Rio - Jefferson Rocha Bezerra, conhecido como "Jeffinho", foi preso nesta sexta-feira (13), apontado como um dos envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar Marco Antônio Matheus Maia. No último dia 3, o agente foie, em seguida, teve o corpo enrolado em um lençol, colocado em um carro e empurrado ladeira abaixo na comunidade do Quitungo, Zona Norte.

O ato foi flagrado pelo Globocop, da TV Globo. Segundo a polícia, nas imagens, Jeffinho aparece tentando retirar o corpo do policial de dentro do veículo e, em seguida, ajudando a fuga de um comparsa em uma moto.



O flagrante revelou o momento em que traficantes da comunidade colocam o corpo do PM no carro e o soltam ladeira abaixo. O veículo, desgovernado, desceu em alta velocidade antes de bater contra o muro.

O sargento Marco Antônio foi atacado enquanto passava de carro em um dos acessos do Quitungo. O PM estava a caminho de uma unidade de saúde próxima e não participava diretamente da operação que acontecia no Complexo da Penha.

Ele estava na Polícia Militar há 13 anos, sendo lotado no 41º BPM (Irajá). Durante sua carreira, Marco Antônio já havia sobrevivido a um ataque em 2020, quando foi baleado na testa em uma operação na Vila Aliança, enquanto ainda era cabo no 14º BPM (Bangu).



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando o caso para identificar e prender todos os envolvidos.