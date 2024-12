Fachada do Parque Jornalista Susana Naspolini, em Realengo - Reprodução / @parquerealengosusananaspolini

Fachada do Parque Jornalista Susana Naspolini, em RealengoReprodução / @parquerealengosusananaspolini

Publicado 13/12/2024 11:43 | Atualizado 13/12/2024 13:01

Rio - O Parque Jornalista Susana Naspolini, em Realengo, Zona Oeste do Rio, recebe sua primeira Feira Literária. Gratuito, o evento, que começou nesta sexta-feira (13) e segue até domingo (15), terá palestras e debates com autores, oficinas literárias, exposições, shows e apresentações artísticas. Em todos os dias, atividades iniciam às 9h e se estendem até às 20h.

A primeira edição da Feira Literária Parque Realengo (FLIPR) tem como objetivo promover o acesso à leitura e incentivar os autores nacionais. As atividades acontecem tanto no nas salas, quanto no auditório e no Anfiteatro da Nave do Conhecimento de Realengo, localizada no interior do parque.

Além de diversas palestras, saraus, e rodas de conversa, a programação prevê uma série de apresentações musicais de alunos da escola de música do Colégio Pedro II e da orquestra Corda Solta, da escola Fino da Música, de Sulacap.

Também haverá exposições de fotos e show de músicas nordestinas em homenagem a Luiz Gonzaga, organizado pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, além de uma batalha de poesia falada comandada pelo Slam Operário.

Idealizado pela jornalista e escritora Tamyris Torres e pela psicóloga Natália Insuelas, a iniciativa conta com apoio da Secretaria Executiva do Rio Capital Mundial do Livro 2025 e faz parte da programação oficial do Rio Capital Mundial do Livro, organizada pela Unesco.