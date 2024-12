Policiais se depararam com assalto dentro do ônibus 472 na Av. Presidente Vargas - Divulgação / @pmerj

Policiais se depararam com assalto dentro do ônibus 472 na Av. Presidente VargasDivulgação / @pmerj

Publicado 13/12/2024 10:39 | Atualizado 13/12/2024 10:40

Rio - Um casal foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (12), dentro de um ônibus da linha 472 (Leme - Triagem), após roubar passageiros. O coletivo foi interceptado na Avenida Presidente Vargas.

fotogaleria

Segundo a PM, uma equipe do 5º BPM (Gamboa) estava em patrulhamento pela via, quando identificaram um roubo em andamento no veículo. Durante a abordagem, eles subiram e prenderam o homem e a mulher.Com os ladrões, que não tiveram identidade revelada, foi apreendida uma faca, que estava sendo usada para ameaçar os passageiros. Além disso, os policiais recuperaram dois celulares e um fone de ouvido, que foram devolvidos aos donos. Ninguém ficou ferido.Os presos foram encaminhados à 4ª DP (Presidente Vargas), onde o caso foi registrado.