Funcionários da Light identificaram furtos no Centro e na Zona SulDivulgação

Publicado 13/12/2024 18:23

Rio - Dois furtos de cabos afetaram o fornecimento de energia no Centro e na Zona Sul do Rio, entre terça e quinta-feira (12). Segundo a Light, um gerador precisou ser instalado como medida emergencial para atender a Santa Casa de Misericórdia.

Na terça-feira, equipes da concessionária constataram que 3 Km de cabos subterrâneos de baixa tensão foram furtados no Centro. Os técnicos encontraram uma escada de madeira utilizada pelos criminosos no interior de uma câmara empresa.

No mesmo dia, os funcionários identificaram outro furto de mais 3 Km de fios, no Leme. Assim como o caso da Santa Casa da Misericórdia, foram instalados geradores para atender os moradores que sofreram com a falta de luz. Após a conclusão dos reparos, na quinta-feira, a concessionária desativou os equipamentos.

O gerente de Operação e Manutenção das Redes Subterrâneas, Leonardo Bersot, destaca que as ações criminosas não apenas comprometem a eficiência do fornecimento de energia, mas também exigem esforços significativos e adicionais das equipes técnicas para restabelecer a rede de forma segura e rápida.

"A reconstrução da rede após o furto de cabos é um trabalho de alta complexidade, que envolve não apenas a reposição do material, mas também ajustes técnicos para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia", destacou.

De janeiro a novembro deste ano, a Light registrou 317 casos de furto de cabos, resultando em um prejuízo superior a R$ 7 milhões e na perda de cerca de 45 Km de cabos. Em 2023, foram contabilizadas 373 ocorrências, o que gerou um custo de quase R$ 4 milhões para a recomposição da rede elétrica.

O Centro lidera o ranking dos bairros com maior incidência de furtos, somando 72 ocorrências. Na sequência, aparecem Copacabana, com 63 casos, e Leblon, com 56 registros. Outras regiões afetadas incluem Ipanema, Tijuca, Barra da Tijuca, Laranjeiras, Campo Grande e Flamengo.