Filha de policial militar morto em tentativa de assalto no Méier segue internadaReprodução

Publicado 13/12/2024 17:04

Rio - A jovem Eduarda Santana, de 18 anos, baleada durante tentativa de assalto que resultou na morte do seu pai, o PM Izailton Bezerra de Santana, segue internada em estado estável, no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. O boletim médico da paciente atingida na perna foi divulgado, nesta sexta-feira (13), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (12). Segundo relatos de amigos compartilhados nas redes, o 1º sargento da PM, de 52 anos, lotado no 23º BPM (Leblon), levava a sua filha para uma consulta médica no bairro da Zona Norte.

Quando os dois passavam de motocicleta pela a Rua 24 de Maio, na altura da estação de trem do Méier, dois bandidos teriam os abordado e, ao perceberem que Izailton era policial, efetuaram uma série de disparos. Três atingiram o policial, sendo um na cabeça. Após atirarem contra pai e filha, os bandidos fugiram pela Rua Joaquim Méier, deixando a motocicleta da vítima.

Nas redes sociais, a filha do policial lamentou o ocorrido e compartilhou mensagens enviadas a familiares cobrando informações sobre o estado de saúde do pai. "Inúmeras pessoas sabem da bondade desse ser humano em todo seu legado. É de grande decepção estarmos em um lugar onde a violência é a solução de tudo", compartilhou a jovem.

O comando do 23º BPM (Leblon) também lamentou a morte e estimou condolências aos familiares do policial militar nas redes sociais. "E com grande pesar que comunicamos o falecimento de Izailton Bezerra de Santana, deixando um vazio irreparável em nossos corações. Sua partida é uma perda incalculável para nossa comunidade/família/amigos e batalhão. Sua vida exemplar foi marcada por sua bondade, generosidade, integridade. Sua presença iluminava nossos dias com um sorriso e uma vontade imensa de fazer o bem", compartilhou.

A morte do PM é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre o local e horário de sepultamento do policial.