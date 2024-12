O animal foi submetido a um procedimento cirúrgico - Divulgação

O animal foi submetido a um procedimento cirúrgico Divulgação

Publicado 13/12/2024 18:52

Rio - Equipes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) resgataram, nesta sexta-feira (13), a garça-moura flagrada no início do mês com um copo plástico preso no pescoço, no Recreio, Zona Oeste. O trabalho foi realizado após mais de 10 dias de monitoramento.

fotogaleria



Ainda nos primeiros dias, as equipes identificaram que o animal estava conseguindo se alimentar e adotaram a estratégia de colocar um comedouro para atrair a ave. Assim, o pássaro voltava sempre para se alimentar no mesmo lugar.



Para o resgate, foram usados drones para captação de imagens, o que permitiu aos técnicos verificarem, em tempo real, as condições do animal e determinarem o melhor momento para a captura. Após o resgate, a garça foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Estácio, em Vargem Pequena, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico que, em poucos minutos, conseguiu retirar o copo. Ainda nos primeiros dias, as equipes identificaram que o animal estava conseguindo se alimentar e adotaram a estratégia de colocar um comedouro para atrair a ave. Assim, o pássaro voltava sempre para se alimentar no mesmo lugar.Para o resgate, foram usados drones para captação de imagens, o que permitiu aos técnicos verificarem, em tempo real, as condições do animal e determinarem o melhor momento para a captura. Após o resgate, a garça foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Estácio, em Vargem Pequena, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico que, em poucos minutos, conseguiu retirar o copo.

O plástico estava como um colar ao redor da garganta do animal. Segundo o veterinário Jefferson Pires, se essa manobra não fosse feita logo, a ave morreria em pouco tempo.