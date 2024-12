O homem foi encontrado no bairro do Jockey Club, em Campos dos Goytacazes - Divulgação

Publicado 13/12/2024 17:00

Campos dos Goytacazes – Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta sexta-feira (13), no bairro Jockey Club, em Campos dos Goytacazes, um homem que responderá pelos crimes de posse e disponibilização de imagens contendo abuso sexual infantil. A ação faz parte de uma operação destinada a reprimir a prática de armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Se somadas, as penas podem chegar a até 10 anos de reclusão.



A investigação teve início em abril deste ano, após levantamento de dados de inteligência e troca de informações fornecidas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, que interceptou o compartilhamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual de crianças. Foi identificado que as mídias eram armazenadas por um brasileiro, que as enviava para um destinatário localizado em Portugal.



A partir dessas provas, a Polícia Federal iniciou o trabalho de apuração, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A ação também cumpriu o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes.