Homens foram presos por agentes da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Homens foram presos por agentes da 29ª DP (Madureira)Reprodução

Publicado 13/12/2024 17:01

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (13), dois homens por armazenamento de fotos e vídeos de cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Segundo o apurado, um dos detidos oferecia R$ 200 para as vítimas mandarem imagens de cunho sexual.

A investigações da 29ª DP (Madureira) começou no dia 4 de dezembro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, um homem, que se identificava como Alexandre através de um aplicativo de mensagens, assediava adolescentes para que enviassem fotos e vídeos sem roupa em troca de R$ 200.

Após receber o conteúdo, o criminoso exigiu que as vítimas fossem até sua casa para receber o pagamento, sob ameaça de divulgação das imagens. Com a recusa, o autor compartilhou as fotos das adolescentes nuas nas redes sociais, o que circulou no colégio das jovens causando constrangimento e abalos psicológicos.

Os policiais descobriram que o autor dos crimes é Marcos Alexandre Gonzaga Moraes, que já foi indiciado por ameaça e vias de fato na forma da Lei Maria da Penha, praticados contra sua ex-companheira. Com a descoberta, houve um pedido de busca e apreensão na sua residência, que foi aceito pela Justiça do Rio.

Por volta das 6h desta sexta-feira (13), agentes da 29ª DP foram até a casa de Marcos e o prenderam em flagrante após encontrarem conteúdo sexual envolvendo adolescentes em seu celular. Os policiais também localizaram cartões bancários em nome de terceiros, bem como notas de R$ 20 e R$ 10 aparentemente falsas. Por isso, o homem também será autuado pelo crime de moeda falsa.

A Polícia Civil ainda prendeu Kevin Bonfim dos Santos, que estava junto com Marcos na casa e também tinha imagens de adolescentes em seu telefone. Ele contou que o vídeo foi compartilhado pelo amigo.

As investigações seguirão em busca de identificar outras vítimas e possíveis envolvidos nas divulgações das imagens.