O caminhão foi roubado momentos antes da ação - Divulgação

Publicado 13/12/2024 17:17

Nova Iguaçu - Uma perseguição policial assustou motoristas que passavam pela Via Dutra, na pista sentido São Paulo, na altura de Comendador Soares, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (13). Nas imagens, é possível ver uma viatura da PM atrás de um caminhão em alta velocidade que atinge, pelo menos, cinco carros . Segundo a polícia, o veículo foi roubado momentos antes e a ação terminou com um suspeito preso.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, o homem que dirigia o caminhão fez movimentos de zigue-zague entre os carros. Antes de os agentes conseguirem interceptá-lo, o veículo colidiu com outros carros que trafegavam pela via — a sequência de batidas causou congestionamento no local.

De acordo com a Polícia Militar, o preso faz parte de uma quadrilha especializada em roubos. Os outros bandidos não foram encontrados. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).