Adolescente chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas acabou morrendo - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 12/12/2024 07:07 | Atualizado 12/12/2024 09:28

Rio - Uma adolescente foi morta a tiros, nesta quarta-feira (11), em Rio das Pedras, na Zona Oeste. R.P, de 16 anos, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima teria sido assassinada ao recusar se relacionar com um homem, que fugiu depois do crime.



Segundo relatos, o caso aconteceu na localidade do Areal e a adolescente não tinha relacionamento com o suspeito. O homem atirou depois dela negar se relacionar com ele, que seria integrante da milícia da região. A mãe da vítima teria presenciado o crime e a jovem chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que paciente acabou morrendo.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram na unidade de saúde, após serem informados da entrada de uma moradora de Rio das Pedras atingida por disparo, que não resistiu. O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio e, após confirmação da morte da vítima, o procedimento será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), para continuidade da investigação, identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento da adolescente.