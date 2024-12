Ataque a tiros ocorreu em quiosque na Comunidade da Muzema - Arquivo pessoal/ Mário Moscatelli

Publicado 15/12/2024 12:42 | Atualizado 15/12/2024 12:42

Rio - Um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas e duas feridas no Quiosque Altas Horas, na comunidade da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste, durante a noite deste sábado (14).



Os dois homens que não resistiram foram identificados como Cristiano do Nascimento Lira, de 44 anos, e Francisco Bezerra de Barros, 54.

Em relação aos feridos, um deles foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e outro para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde de ambos e seus nomes não foram revelados pelas autoridades.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio) isolaram a área. A Delegacia de Homicídios foi acionada para investigar o crime e segue apurando a autoria e a motivação.